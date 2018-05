Les politiques voyages manquent de clarté pour les voyageurs d'affaires

Pour déterminer les points d'amélioration possibles dans la gestion des déplacements professionnels, American Express Global Business Travel (GBT) a interrogé 2000 voyageurs d’affaires originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Australie, de Singapour et de l’Inde.



Le rapport Traveler 360° montre que "les sondés ont une vision généralement positive, à la fois sur leur travail et sur les bénéfices du voyage professionnel. En revanche, l’étude révèle également que les employeurs peuvent s’améliorer pour mieux accompagner leurs employés, notamment lorsqu’il s’agit de questions de sécurité, de flexibilité et de bien-être".



Ainsi, la majorité des voyageurs interrogés a conscience des politiques voyage et budgétaires. Cependant plus de la moitié des répondants, en dehors des États-Unis, les juge confuses, entravant parfois le respect de la conformité. Il est vrai que cette habitude bien française de déroger aux règles ne facilite pas l'application des politiques établies.



La majorité des voyageurs français (76%) affirme avoir connaissance de la politique voyage de leur société. Toutefois 59% déplorent un manque de clarté de celle-ci. Par ailleurs, ils sont 64% à déclarer ne pas suivre ces règles assidûment, notamment pour des raisons de sécurité et de sûreté, de santé et de bien-être général. Amex GBT ne précise pas le poids des TMC dans le suivi et l'application des règles établies par l'entreprise. Un sujet qui mériterait d'être analysé.