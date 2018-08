Les prix de l'hôtellerie en hausse de 6,3% en juillet

réjouissantes

Après deux étés difficiles, les performances hôtelières en juillet sont qualifiées de "" par l’UMIH, 1ère organisation patronale du secteur de l’hôtellerie-restauration. La Côte d’Azur, Paris et certaines métropoles comme Rennes et Nantes sortent du lot tandis que d’autres stagnent, selon l'Observatoire détaillé de l'UMIH qui a étudié avec OK_destination les résultats de plus de 3500 hôtels.Les résultats de cet Observatoire peuvent inquiéter les travel managers et acheteurs : le mois de juillet confirme une bonne tendance sur l’ensemble des catégories avec unpar rapport à l’année précédente. Les hôteliers super-économiques tirent les prix à la hausse (+ 5,0%) tandis que leur taux d'occupation baisse de 1,4 point pour se fixer 73,9%.Sur l’ensemble des catégories, les taux d’occupation qui avaient connus une hausse assez forte en juillet 2017, continuent leurs progressions (+1,7 point) pour atteindre 76,3%. Le haut de gamme qui avait été pénalisé ces dernières années à cause des attentats, réussi le double pari d’accroître sa fréquentation (+4,3 points) ainsi que ses prix (+5,7%) et enregistre un RevPAR en hausse de 11,6%. Les catégories milieu de gamme et économiques suivent la même tendance avec des RevPAR en croissance de 8,4 % et 6,9%.