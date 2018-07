Les prix hôteliers ont grimpé légèrement au 2e trimestre

Selon la dernière édition du Price Radar du groupe HRS, les tarifs hôteliers ont augmenté de 1,8% en moyenne dans les villes françaises lors du deuxième trimestre 2018. Les prix ont particulièrement grimpé à Marseille (+12,2% versus Q2 2017) et à Roissy-en-France (+21%). Malgré ces hausses importantes, Paris reste la ville française la plus chère avec une nuitée à 152€ (+2%). Elle est suivie par Nice (117€ ; +3,4%).



Les villes de Lyon (+0.9%), Lille (+2.1%), Nantes (+1%) et Grenoble (+1.1%) affichent pour leur part des hausses plus modérées.



De leur côté, Bordeaux et Montpellier ont vu leur tarif hôtelier chuter respectivement de -4% et -4,3%



Des prix stables en Europe

Dans la plupart des destinations européennes, les prix sont restés stables ce deuxième trimestre 2018 par rapport à l'année précédente. Les villes les plus chères d’Europe sont toujours Copenhague (179€), Londres (179€), Amsterdam (178€) et Zurich (176€).



En raison de la Coupe du Monde de Football, on remarque une importante augmentation des tarifs (+38%) qui s'est produite au deuxième trimestre à Moscou. En effet, la nuit coûte en moyenne 131€.



Par ailleurs, on observe une baisse de prix de 32% depuis l'année dernière pour la ville d’Oslo. HRS explique "Cette baisse est due à la fin de l’exposition maritime Nor Shipping qui a lieu tous les deux ans. Cette dernière s’est terminée en mai 2017. Avec son très fort nombre de visiteurs (16 000 professionnels en 2017) elle fait à chaque fois grimper les prix de la ville Norvégienne".



New-York abrite toujours les hôtels les plus chers au monde

Comme lors des derniers Price Radar, New York est à nouveau la ville la plus chère au monde avec une nuitée à 251€. Cependant, les prix ont baissé de près de 8% par rapport à l'année précédente.



Les tarifs des hôtels à Cape Town ont quant à eux presque doublé, passant d'une moyenne de 52€ à 100€. Cela représente une augmentation de 92% qui s’explique par les fortes fluctuations des devises.



La plus forte baisse observée parmi les destinations étudiées a été enregistrée à Kuala Lumpur . La nuitée est passée de 130€ au second trimestre 2017 à 58€ au second trimestre 2018.