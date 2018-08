Les problèmes de transport vous feront-ils quitter la région parisienne ?

Paris concentre plus d’un tiers des effectifs cadres et 50 % des recrutements cadres en 2018 auront lieu à Paris

84% des cadres rêvent de quitter Paris et on peut très clairement penser que bon nombre d'entre eux se déplacent professionnellement et vivent mal les embouteillages, les retards de train et autres grèves récurrentes.Pourquoi changer ? En raison du coût de la vie selon 77% des cadres interrogés par Cadremploi pour la 6ème année, et en particulier le montant des loyers (45% des personnes interrogées) mais pas seulement. Le temps de transport vient en 2e position (56%) -– et le manque de proximité avec la nature (54 %).Pourtant, il est difficile pour un cadre de ne pas vouloir travailler à Paris ou sa région. Avec ses 323 2701 entreprises dans le secteur privé,. D’ailleurs 46 % des cadres interrogés dans le sondage ont commencé leur carrière à Paris ou sa région et 39 % y sont venus pour une opportunité professionnelle. "", estime Julien Breuilh, directeur des études de Cadremploi.Par ailleurs si l'herbe est toujours plus verte ailleurs, les Toulousains, les Bordelais ou les Marseillais pourront également critiquer les durées des déplacements. Et la tendance naturelle des Français à vouloir aller vers le Sud risque de ne pas améliorer la donne...