Les punaises de lit atterrissent aussi dans les aéroports

Des punaises de lit avaient infesté un fauteuil de la mezzanine du Terminal B de l'aéroport de Kansas City. La zone d'attente a alors été fermée et traitée. Les restaurants, situés à proximité, ont aussi été inspectés par précaution. Mais plus de peur que de mal. Aucune nouvelle zone d'infection n'a été découverte.



La porte-parole de l'aéroport de Kansas City, Kathleen Hefner, a confirmé "la mezzanine du Terminal B a été fermée brièvement par précaution pour traiter les punaises de lit trouvées par le personnel" . L'espace qui abrite une zone d'attente et les restaurants de l'installation, a été rouvert le vendredi matin.