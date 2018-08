Les rappeurs Booba et Kaaris se battent à Orly-Ouest, Hall 1 fermé et vols retardés (+Vidéo)

Paris-Aéroport a confirmé l'information via son compte twitter,parlant d'une " altercation passagers.Individus maîtrisés par la police.Hall 1 temporairement fermé.Retards à prévoir pour tous les vols.Reportez-vous sur le site parisaeroport.fr et sur les écrans pour vérifier la porte d'embarquement. "



Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de cette bagarre circulent. Elles montrent des membres de l'entourage des deux rappeurs s'échangeant de violents coups. L'altercation se déroule notamment à l'intérieur d'un magasin de duty-free, sous le regard médusé des voyageurs qui attendent leur vol. "Booba et ses accompagnateurs se sont défendus jusqu'à disperser le groupe agresseur", a expliqué l'avocat du rappeur, sur BFMTV.



Les deux rappeurs célèbres ne cessent de s'affronter depuis des années et plusieurs explications musclées ont déjà eu lieu. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.