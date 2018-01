Les règles des souvenirs à rapporter ou à oublier en voyage d'affaires

Les franchises sont amplifiées en Europe

La circulation En Europe a ses propres règles. Vous avez le droit de détenir des quantités, transportées par vous-même et correspondant à votre consommation personnelle, dont les niveaux indicatifs, par voyageur, sont les suivants :



Vos droits pour le tabac : 800 cigarettes (4 cartouches) et 400 Cigarillos et 200 Cigares et 1 kg de Tabac à fumer



Vos droits pour l’alcool : 10 litres d'Alcools et spiritueux (whisky, gin, vodka, etc.) et 20 litres de Produits intermédiaires (vermouth, porto, madère,etc.) et 90 litres de Vin (dont 60 litres maximum de vin mousseux) et 110 litres de Bière.



Si vous ne respectez pas les règles, les marchandises interdites ou supplémentaires peuvent être confisquées et dans certains cas, vous risquez amende et peine de prison.