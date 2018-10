Les réunions deviennent "Creative" au Méridien Beach Plaza de Monaco

Le Méridien Beach Plaza et son centre de conférence de 1694m² proposent de nouvelles activités de Team Building aux entreprises. L'offre de l'établissement monégasque, baptisée Creative Meetings, donne par exemple la possibilité aux participants de réaliser un court métrage ou de créer une œuvre d'art.Les organisateurs peuvent aussi opter pour la découverte de la principauté au volant d'une voiture de collection, une Ferrari ou une Lamborghini. Il est possible également d'organiser un escape game. Par ailleurs, des ateliers culinaires ou de fabrication d'éco-bougie/cosmétiques naturels sont disponibles.Le Méridien Beach Plaza abrite 397 chambres, deux restaurants et un bar. Par ailleurs, ses espaces de réception, répartis en 16 salles modulables offre la possibilité de recevoir jusqu’à 2000 personnes.22 Avenue Princesse Grace98000 MonacoTel: +377 93 30 98