Les salariés d'Air France en grève lundi à l'aéroport de Marseille

Cette annonce fait suite au suicide de 3 salariés de la compagnie aérienne à leur domicile entre novembre et décembre 2018. La CGT ne sait pas encore "si il y a un lien avec leur poste mais la charge de travail est de plus en plus importante, avec des horaires décalés qui changent au dernier moment rendant la vie professionnelle difficilement compatible avec la vie familiale".



Le syndicat appelle "tous les services" d'Air France basés à l'aéroport de Marseille-Provence à stopper leur activité le lundi 7 janvier 2019 entre 10 et 14h.