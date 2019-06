Les technologies au service de la gestion des dépenses

Parmi les technologies émergentes, l’apprentissage automatique ou machine learning, les chatbots et l’IoT peuvent d’ores et déjà permettre aux entreprises d’optimiser les méthodes de paiement et la gestion des dépenses. Le machine learning constitue une opportunité d’automatiser les audits de dépenses pour minimiser les cas de fraude. Un outil capable de réduire également le risque de paiement frauduleux, grâce à l’attribution d’un score à chaque transaction. Une fois le modèle entrainé, l’intelligence artificielle serait à même d’identifier les cas frauduleux avant que le paiement ne soit effectué. Uber utilise l’apprentissage automatique pour éviter aux voyageurs d’affaires des erreurs d’inattention.





L’usage du machine learning lui permet d’identifier la nature du trajet de son utilisateur afin de s’assurer qu’il n’utilise pas sa carte personnelle lors d’un déplacement professionnel ou inversement. L’application envoie une notification le cas échéant et contribue ainsi à réduire les demandes de remboursement au sein de l’entreprise. À plus long terme, il offrira un gain de temps aux voyageurs et aux travel managers grâce à l’édition automatique de rapports. Ainsi, les services comptables seront alertés uniquement lorsque des anomalies seront détectées par l’IA.