Les tendances du voyage d'affaires en 2019, selon Amadeus

1. La personnalisation reste la première priorité.

Que vous soyez une compagnie aérienne, un hôtel, un agent de voyages ou un travel manager, exploiter au mieux les données clients sera un facteur de succès déterminant en 2019. Dorénavant, de plus en plus de voyageurs souhaitent bénéficier d’une expérience personnalisée.



Les entreprises doivent anticiper les besoins, tenir compte des axes d’amélioration et les intégrer pro-activement grâce à l’analyse de données.

Bien que certains acteurs aient déjà amélioré l’expérience client via d’importants investissements en intelligence artificielle et en outils d’analyse, il est désormais nécessaire de le faire à chaque étape du parcours voyageur.



2. Le développement soutenu des contenus enrichis dont NDC.

Alors que l’industrie s’apprête à adopter de nouvelles normes en matière de merchandising et de standards technologiques telles que NDC, le développement du " rich content " va se poursuivre.



2019 sera l’année de l’industrialisation de la norme NDC et de nombreuses solutions seront déployées. Ainsi, les compagnies aériennes et les vendeurs de voyages pourront proposer et utiliser du contenu NDC. Ces offres, provenant de différentes sources pourront avoir différents business models. Il est donc essentiel pour les entreprises de voyages de disposer d’outils pour gérer efficacement ces contenus qui vont les aider dans leurs activités. L’accès à une large offre de contenu enrichi leur permettra de réellement personnaliser les services pour chaque voyageur.



3. L’exigence des voyageurs nécessite des outils puissants d’agrégation, de recherche et de comparaison.

Les voyageurs d’ aujourd’hui sont connectés, technophiles et à la recherche d’expériences exceptionnelles disponibles en un seul clic. Ils demandent le même niveau de choix, de personnalisation et de cohérence à travers tous les canaux et supports afin de comparer et choisir l’option qui leur convient le plus.



Avec toutes les possibilités qu’ils ont à disposition, les vendeurs de voyage peuvent aider les voyageurs à bénéficier d’expériences uniques mais pour cela, ils ont besoin des bons outils qui leur permettent de rester compétitifs et de fournir les services souhaités. Agréger l’ensemble de ces contenus sera essentiel pour s’assurer que les vendeurs de voyages soient en mesure de comparer facilement et de trouver ce dont ils ont besoin pour fournir le niveau de personnalisation désiré par les voyageurs.



4. Une meilleure collaboration au sein de l’industrie du voyage.

Au cours de la dernière décennie, les avancées technologiques ont considérablement transformé la manière dont nous recherchons, réservons et partageons nos expériences de voyage.



En effet, les innovations technologiques se multiplient tout comme les nouvelles façons de les utiliser. Afin de garder une longueur d’avance et répondre efficacement aux attentes des voyageurs, le secteur doit renforcer la collaboration entre les différents acteurs. Nous verrons donc apparaître davantage d’API ouvertes, des partenariats plus agiles ainsi que plus de créations conjointes qui permettront à l’industrie d’aller encore plus loin.



5. La montée en puissance des millenials parmi les voyageurs d’affaires.

Selon les prédictions du Boston Consulting Group, les millennials à eux seuls compteront pour plus de 50 % des dépenses liées au voyage d’ici 2020. Ces chiffres montrent bien la nécessité pour les acteurs du voyage d’affaires de répondre de manière adaptée aux besoins de cette génération qui représente un fort potentiel de rentabilité. Alors que les millenials voyagent toujours plus, le secteur doit désormais s’adapter à leurs nouveaux comportements et habitudes de consommation.