Les tendances du voyage d'affaires en 2019 selon FCM Travel Solutions

Les travel managers et les TMC vont devoir, faire face à de nombreux changements dans le secteur de la distribution, dont l'arrivée de la norme NDC et une fragmentation de l'offre. Le duty of care restera une de leur priorité, à l'heure où le risque terroriste est encore présent tout comme les risques de catastrophes naturelles. Les TMC devront donc faire preuve de vigilance et endosser le rôle d’agrégateur d'informations afin de gérer de nombreuses données provenant de plusieurs sources. L'objectif : aider les clients et assurer la sécurité des voyageurs d'affaires.



"Les clients s'attendent à une plus grande visibilité des rapports et des analyses à mesure que d'autres solutions de gestion de données arrivent sur le marché. En tant que TMC, nous devons nous adapter, continuer d'évoluer, relever ce défi et nous assurer de rassembler de manière proactive une veille stratégique complète." déclare Jo Greenfield, directrice générale de FCM Travel Solutions au Royaume-Uni.



La société spécialisée dans le travel management a déjà annoncé son intention d'investir dans son contenu de voyage et sa stratégie NDC en 2019. Elle dévoilera également des pistes de développement importantes début 2019. "Nos clients doivent faire appel à nous et peuvent compter sur notre expertise pour les aider dans cette transition. Nous devons nous assurer que NDC aura un impact positif sur leur programme de voyages d'affaires" , ajoute Jo Greenfield.