Les trains TiLo relient le canton du Tessin à Milan Malpensa

La ligne S40 Varèse-Mendrisio-Côme - assurée par les trains Tilo - sera prolongée à partir de Varèse jusqu’aux terminaux 1 et 2 de l’aéroport de Malpensa à compter du 10 juin 2018. Les rames assureront 18 liaisons quotidiennes, soit 9 dans chaque sens.



La compagnie ferroviaire – joint-venture entre les CFF et Trenitalia créée en 2004 – ajoute : "L’aéroport de Milan Malpensa est ainsi accessible toutes les deux heures, de 7h00 à 23h00, sans changement depuis Côme, Chiasso et Mendrisio, et avec un seul changement depuis Lugano et Bellinzone".



De plus, au terme des importants travaux de modernisation exécutés sur la ligne l’an dernier et grâce au prolongement de la ligne S40 jusqu’à l’aéroport de Malpensa, la ligne S30 qui part de Bellinzone est desservie toutes les deux heures jusqu’à Gallarate. De Gallarate, les voyageurs en direction de l’aéroport de Malpensa peuvent emprunter les trains de la ligne S40.