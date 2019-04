Les trains suisses renouvellent leur carte de restauration

Parmi les plats d’inspiration régionale, il y aura du risotto tessinois au riz "Loto " et un nectar de fruits valaisan. Les CFF misent également sur la qualité suisse pour ce qui est de l’offre de vins. La nouvelle carte ne comprendra que des vins suisses, par exemple l’ Aigle, Merveille des Roches, Cave de la Côte, mis en bouteilles en exclusivité pour les CFF.



De plus, la nouvelle carte tiendra compte davantage encore des produits de saison. Très apprécié, le birchermüsli sera ainsi agrémenté de fruits de saison, changeant à intervalles réguliers. Et puis, la carte proposera des soupes de saison.



Les voyageurs sur l’axe nord-sud pourront déguster des plats de pâtes de saison, la fameuse " Aranciata " et d’autres spécialités d’inspiration italienne.



La carte proposera par ailleurs différents combos permettant aux clients de combiner de façon économique des plats et des boissons. Le «Tête-à-tête pour deux» comprend un fromage suisse et un choix de viande, ainsi qu’un vin aromatique. Les voyageurs sur l’axe nord-sud pourront profiter d’un plat de pâtes avec une eau minérale grâce au combo " Pasta e bevanda ."



Enfin, les CFF tiennent à préciser que l’Ovomaltine (quoi de plus Suisse que ça ?) , très appréciée des passagers, sera de retour sur la carte.