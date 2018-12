Les transits à Roissy sont encore plus gourmands

Les voyageurs d'affaires qui décollent du Terminal 2E de l'aéroport de Paris CDG peuvent s'offrir une nouvelle pause gastronomique en attendant leur vol. Le Café Eiffel Maison Rostang vient de s'installer au sein de la plate-forme.



Né de la rencontre de Michel Rostang et Philippe Coupérie-Eiffel, ce restaurant a été pensé comme "un lieu rendant hommage à la France des inventeurs et des esprits créatifs" . Son enveloppe reprend ainsi les codes de la structure de la Tour Eiffel. La carte propose une sélection de mets mettant à l’honneur des produits français.



Les professionnels en déplacement peuvent par exemple déguster une volaille fermière à la crème, un parmentier de canard fondant, des pointes de cabillaud sauce vierge ou bien encore une croustillante Tarte Tatin.



Le restaurant, qui propose également une offre de vente à emporter de "sandwichs personnalisables à la minute" et de viennoiseries, dispose d'une capacité de 72 couverts. Il est ouvert de 5h30 à 22h30.



Ladurée atterrit à Roissy

Les passagers pourront également ramener de leur déplacement professionnel parisien - pour leur plaisir personnel ou celui de leur proches - les célèbres macarons de la Maison Ladurée. L'enseigne a ouvert un magasin au sein du terminal. Il propose une grande variété de recettes avec plus de 30 parfums différents. Les voyageurs d'affaires vont pouvoir retrouver les saveurs classiques – Lavande, Fruits rouges, Pêche, Chocolat, Earl Grey - au plus inédites, dont la recette "Thé fumé" spécialement imaginée pour l'aéroport.



Des produits sains avant le décollage

Les professionnels en déplacement amateurs de produits sains pourront se tourner vers Exki. Le restaurant propose des produits frais et naturels, sans aucun additif, à déguster sur place ou à emporter : petit-déjeuner complet, large gamme de sandwichs et salades originales, soupes “maison”, tartes aux légumes. Certains des ingrédients utilisés (pain, produits laitiers, confiture, etc..) bénéficient du label BIO.



Ouvert tous les jours de 5h30 à 22h30, le point de vente dispose de 76 places assises.



D'autres nouveautés atterriront sur la plate-forme dans les prochains mois. Mathieu Daubert, directeur Clients du Groupe ADP explique "Paris Aéroport développe encore son offre de restauration. D'ici 2020, huit chefs étoilés officieront sur les aéroports parisiens" . Concernant le Café Eiffel il ajoute "L'ouverture de ce nouvel espace dédié à la gastronomie et à l'Art de vivre à la française va permettre de hausser la qualité de service apportée à nos clients passagers".