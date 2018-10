Les transports publics en grève ce vendredi à Milan

Deux principaux syndicats des transports ont déposé un préavis de grève générale pour ce vendredi 26 octobre. L’arrêt concerne les travailleurs de toutes les catégories publiques et privées et créera inévitablement des perturbations dans les transports en commun milanais.



Les premiers à s’arrêter : les salariés du secteur ferroviaire - Trenitalia, Italo et Trenord -, perturbant la circulation des trains dès le jeudi 25 octobre à 21h. Concernant les transports en communs ATM (bus, tramways et métro), les perturbations sont prévues selon les plages horaires habituelles : de 8h45 à 15h et de 18h à la fin du service.