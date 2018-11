Les trottinettes en libre-service arrivent à la Défense

La jeune pousse versaillaise doit installer d’avril à juin la plus grande partie d’un réseau de 52 stations proposant 780 trottinettes électriques exclusivement dévolues aux usagers du quartier d’affaires, dans le cadre d’une concession de 3 ans. A terme, l’objectif est d’installer 110 stations à la Défense comme à ses abords. La société yvelinoise, qui investit là plus d’un million d’euros, mise sur trois formules d’abonnement, l’une sans aucun engagement à 4 euros de l’heure, une autre avec abonnement de 10 euros par mois et un tarif de 50 centimes du quart d’heures. Enfin, Wetrott mise sur une formule d’abonnement de 15 euros par mois permettant, pour 3 euros la nuit, de prendre l’engin le soir pour le ramener le matin, batterie pleine grâce au chargeur offert aux abonnés.



Du côté de l’américaine Lime, dont les Lime-S sont déjà implantées à Paris et à Lyon, le système sera celui du « free floating », sans bornes physiques, avec un lancement en début d’année 2019. La présence des trottinettes de la start-up créée en 2017 devrait cependant être un peu plus encadrée qu’ailleurs, compte tenu des réticences de Paris La Défense à voir ces deux roues éparpillés n’importe où dans le quartier. Au tarif d’un euro par location et 15 centimes par minute d’utilisation, les trottinettes vert fluo de Lime seront « quelques centaines » lors de leur déploiement initial dans le quartier d’affaires.