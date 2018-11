Les turbulences se renforcent chez Wow Air

"bien pires que prévu"

Wow Air fait face à d'importantes turbulences. Skuli Mogensen, fondateur et président de la low-cost, indique dans un courrier adressé aux actionnaires que les résultats du quatrième trimestre seront. Cette contre-performance s'explique, selon lui, par l'impact négatif sur les réservations de la médiatisation des difficultés financières de l'entreprise, la hausse du prix du pétrole ou encore des négociations plus compliquées avec les fournisseurs, les autorités et les investisseurs.Pour tenter de réduire ses coûts, la compagnie a retiré 4 avions de sa flotte. Il s'agit de 2 A320 et 2 A330-300.Le patron de l'entreprise ajoute dans son courrier. Il poursuit ensuiteFace à ses difficultés de plus en plus grandes, Wow Air avait annoncé son rachat par sa consœur Icelandair au début du mois. Mais, cette planche de salut pourrait tarder à venir.En effet, Icelandair a - de son côté - prévenu les investisseurs qu'il était peu probable que la signature du contrat d'achat respecte l'échéance prévue de vendredi.