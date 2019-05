Les vélos électriques d'Uber arrivent à Londres

Les vélos rouges de la société, qui peuvent être loués via l'application Uber, coûtent 1 £ (1,14 euro) à déverrouiller et 14 centimes par minute d'utilisation.



Les vélos sont équipés d'un moteur électrique et peuvent atteindre une vitesse de 25 km/heure.



Uber indique que 350 vélos Jump seront d'abord testés dans l'arrondissement londonien d'Islington avant que le programme de vélo électrique en libre-service ne soit étendu à d'autres arrondissements de Londres au cours des prochains mois.



Uber s'est lancé dans le vélo électrique en libre-service en acquérant Jump (une start-up new-yorkaise fondée en 2010) pour environ 200 millions de dollars en avril dernier.