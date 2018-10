Les vents violents perturbent les aéroports du Sud-Est de la France - 28 départements en vigilance orange

Les pluies diluviennes et les coups de vent ont provoqué des perturbations sur les aéroports de Rome, Milan mais aussi Nice, la Corse (en vigilance rouge) et partiellement Marseille ce lundi 29 octobre, avec des effets qui se prolongeront certainement ce mardi pour rétablir les programmes initiaux.



Les voyageurs d'affaires auront donc encore tout intérêt à vérifier le timing de leur vol via les appli ou les sites des aéroports avant de s'y déplacer ce mardi 30 octobre 2018.



Météo France a d'ailleurs placé 28 départements en alerte orange à la neige, à la pluie ou au verglas : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, le Tarn et l'Yonne. Deux départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation : les Alpes-Maritimes et le Var. Et les deux départements corses sont en vigilance rouge en raison des vents violents. Ils ont aussi été placés en vigilance orange pour orages, neige-verglas et des risques de pluie-inondation et de vagues-submersion.



" La neige tombera fort sur la Haute-Loire, la Lozère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Corrèze et la Creuse et ce, jusqu'à mardi matin , prévient Météo France. Dans la nuit de lundi à mardi, les chutes de neige gagnent Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'est du Centre, la Champagne, les Ardennes", annonce Météo France qui met en garde : " En raison de la précocité de l'événement qui arrive après une période douce et sèche, sur des arbres qui ont encore leurs feuilles, attentions aux dégâts supplémentaires résultant de cette situation fortement neigeuse. "