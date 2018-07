Les villes les plus chères du monde pour louer Airbnb

Et c'est Miami en Floride qui arrive en tête de ce classement mondial. Miami où un séjour moyen dans le paradis ensoleillé vous coûtera 205 dollars par nuit,



Sur la deuxième marche du podium,encore une ville américaine, Boston avec une nuitée à 195 dollars.



Reykjavík est la troisième ville la plus chère pour les locations d'Airbnb. L'Islande est l'une des destinations les plus chères au monde et il n'est donc pas surprenant que Reykjavík se soit classé troisième à 194 $ par nuit. Et cinq des villes les plus chères pour la location d'Airbnb cette année se situent au Moyen-Orient, Tel Aviv venant en quatrième position à 188 $ par nuit et Dubaï, Jérusalem, Riyad et Koweït City ont également été répertoriées.



Voici le top des villes les plus chères chez Airbnb :



1 - Miami, Floride, États-Unis (205 $)



2 - Boston, Massachusetts, États-Unis (195 $)



3 - Reykjavik, Islande (194 $)



4 - Tel Aviv, Israël (188 $)



5 - Dubaï, Émirats arabes unis (185 $)



6 - Los Angeles, Californie, États-Unis (180 $)



7 - Amsterdam, Pays-Bas (178 $)



8 - San Francisco, Californie, États-Unis (178 $)



9 - Jérusalem, Israël (175 $)



10 - Sydney, Australie (175 $)



11 - Riyad, Arabie Saoudite (171 $)



12 - Édimbourg, Écosse (166 $)



13 - New York, États-Unis (159 $)



14 - Seattle, Washington, États-Unis (156 $)



15 - Koweït City, Koweït (155 $)



16 - Londres, Royaume-Uni (154 $) à égalité avec Singapour (154 $)



17 - Washington, DC, États-Unis (153 $)



18 - Dublin, Irlande (152 $)



19 - Barcelone, Espagne (151 $)



Alors pourquoi certaines villes sont-elles plus chères que d'autres ? Il y a un certain nombre de facteurs différents qui entrent en jeu. Trois des villes répertoriées, Singapour, Tel Aviv et Sydney, figurent parmi les dix villes les plus chères à vivre dans le monde, de sorte que le coût élevé des loyers d'Airbnb dans ces villes reflète le coût de la vie moyen. Vous devez également tenir compte de la différence entre les marchés de location de vacances d'une ville à l'autre.



Il convient de noter qu'il ne s'agit là que de coûts moyens et qu'on peut trouver partout des options favorables au budget, il suffit d'un peu de travail. Les voyageurs doivent également savoir que les chiffres de Bloomberg diffèrent des chiffres internes d'Airbnb. Par exemple, à Tel-Aviv, le tarif moyen est de 87 $ par nuit, ce qui est inférieur au tarif journalier de 188 $ que Bloomberg a trouvé. C'est parce qu'Airbnb ne tient compte que des locations déjà réservées, tandis que Bloomberg regarde tous les tarifs annoncés sur le site.