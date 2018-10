Les voitures autonomes de Google ont parcouru 16 millions de Km

Ces véhicules qui circulent quotidiennement dans 25 villes américaines ont passé le cap des 16 millions de kilomètres effectués en conditions réelles de circulation. Ces essais sont complétés par des tests sur des simulateurs. Waymo indique que les véhicules ont dépassé les 7 millions de miles (11,2 millions de kilomètres) sur ces systèmes. Ces derniers génèrent d'après le spécialiste des voitures autonomes des scénarios particulièrement complexes et imprévisibles pour accélérer le développement des logiciels internes.



Les prototypes favorisent actuellement la sécurité au détriment du temps de trajet. Mais plus les études avanceront, plus les autos seront capables de réagir de manière rapide et intelligente pour améliorer la durée des itinéraires.