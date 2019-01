Les voitures électriques au prix de l'atmosphérique en 2022

Les deux dernières années ont vu un changement radical dans les attitudes à l'égard des véhicules électriques (VE). "2017 a été une année charnière, puisque les ventes mondiales ont dépassé le million d'unités pour la première fois, il est fort possible qu'en 2018, plus de deux millions d'unités aient été vendues", explique le cabinet Deloitte.



Et quand un secteur enregistre une aussi forte croissance, de nombreux acteurs arrivent sur le terrain. "Avec une concurrence féroce entre eux, les équipementiers historiques sont maintenant confrontés à une concurrence croissante de la part d'équipementiers chinois moins connus et d'un nombre stupéfiant de nouveaux entrants, y compris un mélange de start-ups, d'entreprises technologiques établies et même de marques d'autres industries."



Selon les dernières prévisions de Deloitte, les ventes de VE passeront de 2 millions d'unités en 2018 à 4 millions en 2020, 12 millions en 2025 et 21 millions d'unités vendues dans le monde en 2030, et les prix des batteries chuteront considérablement.



Parmi les facteurs qui ont contribué à ce changement, mentionnons les normes d'économie de carburant et d'émissions, alors que les gouvernements du monde entier augmentent les taxes sur les carburants et imposent des zones à très faibles émissions dans les principaux environnements urbains. Sans oublier, bien évidemment, les dispositifs d'incitation financière mis en place par les gouvernements de nombreux pays.