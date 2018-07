Les voyages d'affaires, oui... mais pas au détriment du salaire !

Les voyages d'affaires ont plutôt la cote dans les entreprises de l'Hexagone. Plus d’un quart des collaborateurs français (28%) aimeraient se déplacer plus souvent. L’enquête, réalisée par One Pol auprès de 500 voyageurs d'affaires (âgés de 25 à 45 ans) français pour Crowne Plaza Hotel & Resorts, révèle également que 40% des répondants considèrent les déplacements professionnels comme un moyen de progresser dans leur carrière, d’atteindre des objectifs personnels et de concrétiser des envies de voyage.



Pour autant, 66% d’entre eux ne seraient pas disposés à réduire leur salaire pour avoir l'occasion de voyager davantage à titre professionnel. Ils ont ainsi une position bien différente de leurs collègues britanniques. En effet, Outre-Manche la tendance est inversée. Plus de la moitié (54 %) des professionnels accepteraient de gagner moins s’ils pouvaient effectuer de plus nombreux déplacements dans le cadre de leur travail.



Découvrir une nouvelle destination est la principale raison invoquée par les sondés (46 %), qui souhaiteraient voyager plus souvent à titre professionnel. Ils mettent ensuite en avant l’avantage de pouvoir faire des réunions en face-à-face et de rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, la troisième raison avouée par 40% d’entre eux est de s’échapper du bureau.



Le travail avant tout

Bien qu'ils apprécient la découverte de nouvelles cultures et le dépaysement, les voyageurs d’affaires français restent centrés sur leurs missions professionnelles. Ils profitent assez peu de leur temps libre lorsqu’ils sont en déplacement. 32,8% des sondés apprécient surtout les infrastructures et services de l’hôtel pour travailler au calme sur leur ordinateur. 28,8% des répondants profitent de leur temps libre pour tester la gastronomie locale dans un restaurant, un bar ou un marché alentour, 24,2 % pratiquent une activité sportive à l’extérieur ou dans la salle de gym de l’hôtel. Et seulement 17 % vont faire une visite guidée ou découvrir par eux-mêmes la ville.



Le voyage d’affaires reste encore pour beaucoup de Français uniquement dans la sphère business. En effet, moins de 4 sondés sur 10 (37%) ont prolongé leur déplacement professionnel d’un ou deux jours en voyage d’agrément tandis que 21,8% avouent seulement y avoir songé.



De plus, mes voyageurs d'affaires ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux durant leur séjour professionnel. Uniquement 17,6% des collaborateurs indique avoir posté du contenu sur Twitter, Facebook, Instagram & co. Par ailleurs, 22,4% des personnes interrogées disent ne pas le faire car elles ne trouvent pas cela professionnel.



Les plus chanceux passent en moyenne chaque année 43 nuits en voyages d’affaires dans 6 pays différents. Derrière les bons côtés de ces déplacements pros, les sondés ne cachent pas que ce qui leur coûte le plus est l’éloignement familial pour plus de la moitié d’entre eux (53,6 %) et 37,6 % regrettent de ne pas avoir le temps d’explorer la destination.