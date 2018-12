Les voyages d'affaires progressent de 11% en Australie

Le monde numérique a changé les repères en matière de voyages d'affaires, mais pas les attentes. Il y a des millions d'employés à travers l'Australie qui ont besoin d'un niveau d'autonomie pour réserver, planifier, organiser et payer leurs voyages. Mais les entreprises doivent quand même garder le contrôle et la surveillance. C'est un équilibre difficile.



Les entreprises qui s'occupent de voyages d'affaires doivent gérer efficacement les systèmes qu'elles fournissent et rendre les voyages plus faciles à gérer. Cela signifie fournir des services sans friction qui éliminent les processus fastidieux comme les dépenses manuelles. Le fait de devoir conserver les reçus jusqu'à la fin du mois est non seulement frustrant pour le personnel, mais peut aussi prendre beaucoup de temps et être difficile à surveiller pour les entreprises.



L'autre grand défi est le devoir de diligence. La plupart des entreprises vous diront que leur personnel est leur atout le plus important. Les employés doivent être en sécurité, mais ils doivent aussi vivre une expérience positive. C'est également vrai lorsque les clients se déplacent. Le voyage agit comme un prolongement de l'expérience que la compagnie offre, donc il doit être exceptionnel.



Il s'agit d'un changement énorme dans la vision du voyageur d'affaires - construire une expérience. Les entreprises comprennent aujourd'hui que le voyageur d'affaires est un consommateur régulier en dehors des heures de bureau, avec des demandes et des attentes qui sont façonnées par le monde de la consommation.



Les besoins des voyages d'affaires ne se limitent plus à la promotion d'un produit. Il s'agit de répondre à une demande très précis de quelqu'un - trouver une solution, la mettre à l'essai et obtenir une rétroaction. Il ne suffit plus d'avoir une seule option et de s'attendre à ce qu'elle fonctionne pour tous.



Les nouveaux outils technologiques sont la clé de la refonte des voyages d'affaires, en Australie comme partout, mais ils ne sont qu'une partie du voyage et non de la destination.