Les voyages d'affaires sont essentiels, mais frustrants!

les réunions importante se tiennent en face à face, tandis que la technologie peut faire le travail dans le cas d'un enregistrement plus rapide ou d'un enregistrement ponctuel interfonctionnel

Le voyage d'affaires est essentiel à l'activité professionnelle, mais sa pratique est source de frustration selon le sondage réalisé par TripActions publié par Phocuswire .La principale de ces frustrations réside dans les outils, notamment en raison des options d'inventaire limitées des solutions de gestion des voyages d'affaires, qui les obligent à passer trop de temps dans le processus de réservation. 83% des personnes interrogées ont déclaré qu'il leur fallait plus d'une heure pour réserver un voyage.Néanmoins, la majorité (90 %) des voyageurs d'affaires estiment que les voyages sont essentiels à la croissance de leur entreprise, et 91 % préfèrent conclure une affaire en personne, même si elle nécessite un voyage en avion. Ce sont là quelques-uns des résultats d'un sondage mené auprès de 2 900 voyageurs d'affaires aux États-Unis par TripActions en juin 2018 et détaillé dans son Rapport sur l'état des voyages d'affaires 2018.Les deux tiers des répondants ont dit qu'ils se sentaient seuls pour gérer les retards, les annulations et les hôtels lorsqu'ils voyagent pour le travail. Seuls 8 % signalent que leur agent de voyages les contacte de façon proactive lorsque les plans changent. En raison de ces frustrations, 50 % des répondants ont déclaré qu'ils n'utilisaient pas la solution de voyage d'affaires fournie par leur entreprise.Malgré ces préoccupations, 90% des personnes interrogées par TripActions considèrent les voyages comme un avantage de leur emploi et 80% se disent plus enthousiastes au travail après un déplacement professionnel.Alors que les systèmes de visioconférence permettent les réunions virtuelles, dont notre Lettre d'Amérique traçait mardi les perspectives, 67% des personnes interrogées ont déclaré qu'il leur semblait difficile d'établir des relations commerciales par vidéo. TripActions suggère que "".Il est également conseillé aux entreprises de comprendre les attentes des employés de Millenium et de Gen Z à l'égard des voyages. Le sondage souligne en effet que 36 % des répondants de ces générations recherchent un hébergement unique comme des hôtels-boutiques et des locations privées, qu'ils préfèrent les services de voiture partagée pour le transport terrestre et sont moins intéressés par les programmes de fidélisation.