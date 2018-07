Les voyageurs américains ne veulent pas de téléphone dans les avions

Le rapport révèle également que parmi les voyageurs américains, le facteur le plus important en vol est la propreté de la cabine et des toilettes (96%). Parmi les autres facteurs très importants pour les passagers, mentionnons : un personnel amical, attentif et accessible (94%), un espace plus grand entre les sièges dans toutes les classes (93%) ; des aliments et des boissons de qualité (92%) et un écran individuel pour le divertissement et l'information (90%). La connectivité Internet (77%) est la caractéristique la plus attendue. Le sondage a également porté sur les préférences de réservation et a révélé que les aspects les plus importants pour les passagers aux États-Unis sont les vols sans escale (93%), un bon service à bord en classe économique (92%), un maximum d'une escale (89 ) et les services offerts par le programme de fidélisation d'une compagnie aérienne (81%).