Les voyageurs d'affaires américains sont-ils plus vertueux que les autres ?

Le Global Business Travel Report 2018, basé sur des enquêtes menées par la société de recherche Gfk, a révélé que 78 % des voyageurs d'affaires américains ont déclaré qu'ils connaissaient très bien leurs politiques en matière de voyages d'affaires, un taux nettement supérieur à celui des voyageurs en provenance d'Australie, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Singapour et d'Inde. Les voyageurs d'affaires américains étaient également les plus susceptibles (67 %) de qualifier leur politique en matière de voyages d'affaires de " stricte ".



Seulement 40 % des voyageurs d'affaires américains ont admis avoir enfreint ces politiques, ou avoir été " voyous ", comparativement à 79 % des voyageurs en provenance de Singapour, 67 % de l'Allemagne, 66 % de l'Inde, 64 % de la France, 64 % du Royaume-Uni, 61 % du Royaume-Uni et 52 % de l'Australie.



Parmi les raisons pour lesquelles on s'écarte de la politique officielle, mentionnons le désir d'avoir un hôtel plus près des lieux de réunion ou dans un endroit plus sûr. Cependant, tous ces comportements n'étaient pas égoïstes : entre 85 et 92 % des voyageurs d'affaires ont déclaré qu'ils sortaient parfois de la politique afin d'économiser l'argent de leur entreprise.



Les voyageurs d'affaires américains étaient également les plus susceptibles de dire qu'ils n'avaient pas besoin de recevoir des incitatifs comme des récompenses en argent ou des vacances pour les motiver à suivre les politiques de voyage d'affaires.