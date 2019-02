Les voyageurs d'affaires apprécient les "chatbot" mais privilégient le contact humain

Dans cette étude Travelport Digital Business Travelers Research 2019, on mesure l'importance l'intervention humaine sur le choix d'un voyage ou d'un itinéraire. Ainsi, 40 % des voyageurs d'affaires estiment que les recommandations des conseillers en voyages ont la plus grande influence sur les décisions de voyage lors de la phase de planification et de réservation.



Les voyageurs d'affaires se tournent également vers les services numériques tels que la recherche vocale, 66 % d'entre eux affirmant l'avoir utilisée pour effectuer des recherches sur un voyage.



De plus, un peu plus du tiers (34 %) disent avoir fait des recherches et réservé un voyage entièrement par smartphone. Beaucoup d'entre eux se sont heurtés à un mur technique avec leurs appareils, 41% d'entre eux qualifiant de " très douloureux " le fait de ne pas pouvoir accéder aux informations de réservation sur leur smartphone lorsqu'ils sont en déplacement.



Et dès qu'il y a un problème,, 43 % des voyageurs d'affaires disent qu'ils veulent des conversations face à face ou des appels téléphoniques pour régler les choses.



Cela dit, l'acceptation des services de chat est en hausse, avec 32% qui se disent heureux d'être servis via WhatsApp ou par des services similaires. De la même façon, plus de la moitié des voyageurs (53%) cherchent à accéder aux services de conciergerie via leur smartphone et un pourcentage similaire veut une clé numérique pour la chambre d'hôtel.





Malgré les conclusions de Travelport, un sondage du Salon des voyages d'affaires révèle le scepticisme des acheteurs de voyages quant à l'impact des technologies telles que les chatbots. Plus de 50% des 134 acheteurs européens interrogés pensent que les robots et autres technologies émergentes telles que la chaîne de bloc n'auront aucun impact réel sur l'industrie au cours des trois prochaines années.



L'étude a été réalisée par Toluna Research pour Travelport avec des réponses basées sur plus de 8 100 voyageurs d'affaires dans 25 pays.