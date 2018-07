Les voyageurs d'affaires britanniques sont-ils des privilégiés ?

Ce sondage auprès de 2 000 voyageurs d'affaires a révélé qu'en plus des avantages pour l'entreprise, comme l'établissement de contacts en personne et l'augmentation des revenus, un homme et une femme d'affaires sur quatre disent apprécier de séjourner dans un hôtel qu'ils n'auraient autrement pas les moyens de se payer. Les voyageurs d'affaires déclarent qu'ils aiment voir des parties du monde qu'ils n'ont l'occasion de visiter que grâce à leur travail. Toutes les politiques voyages ne donnent pas accès à de très bons hôtels mais manifestement, les professionnels britanniques s'estiment bien lotis.



Un tiers d'entre eux aiment voir des endroits où ils ne sont jamais allés, et le même nombre d'entre eux aiment faire l'expérience de différentes cultures.

37% ont déclaré que les voyages avaient aidé à améliorer leurs compétences et 29% ont établi de meilleures relations d'affaires depuis qu'ils sont " sur le terrain ".



Malgré ces avantages, les Britanniques ne se vantent pas de leurs voyages d'affaires sur les médias sociaux. 72 % des hommes n'affichent pas d'information sur leurs voyages d'affaires, le chiffre étant légèrement inférieur pour les femmes avec 70%.

Enfin 50% des voyageurs d'affaires sont prêts à voyager encore plus, affirmant qu'il s'agit d'un " luxe inespéré ."