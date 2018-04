Les voyageurs d'affaires payeront une taxe pour quitter le Japon en 2019

Le Japon appliquera une taxe sur les départs à compter du 7 janvier 2019. D'un montant de de 1000 yens (7,50€), elle concernera tous les voyageurs (japonais et étrangers) de plus de 2 ans quittant le pays par air ou par mer. La charge sera ajoutée au prix des billets d'avion et de bateau.



Baptisée Taxe Sayonara, la surcharge devrait rapporter 43 milliards de yens par an. Il est prévu qu'elle soit utilisée à l'amélioration des infrastructures des installations utilisées par les touristes comme les aéroports. Toutefois, les opposants à la mesure craignent que les sommes récoltées servent plutôt à résorber les dettes importantes du pays.