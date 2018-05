Les voyageurs d'affaires peuvent utiliser le wifi des Starbucks sans consommer

Starbucks a indiqué à CNNMoney que " tous les clients sont les bienvenus " dans ses établissements et peuvent utiliser son réseau wifi ou ses toilettes, même s'ils ne consomment pas.



Cette nouvelle politique a été mise en place après le bad buzz généré par la publication d'une vidéo virale montrant deux afro-américains interpellés par la police dans un Starbucks de Philadelphie en avril car ils y étaient installés sans avoir commandé. La manager avait appelé les forces de l'ordre après que les deux compagnons aient refusé d'acheter leur café avant l'arrivée de leur rendez-vous d'affaires.



Toutefois, l'entreprise a précisé que sa mesure comportait des limites. Les clients doivent avoir un comportement qui "maintient un environnement chaleureux et accueillant" . Elle demande ainsi à ses salariés d'agir s'ils sont témoin de comportements inappropriés comme fumer, dormir ou encore l'usage de drogue et d'alcool.