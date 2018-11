Les voyageurs d'affaires préfèrent Uber à AirBnb

Uber fait maintenant partie des habitudes des voyages d'affaires, mais selon cette étude , Airbnb ne remporte pas le même succès auprès des voyageurs d'affaires lorsqu'il s'agit de choisir leur hébergement.



Non seulement la plupart des voyageurs d'affaires séjournent encore dans des hôtels, mais selon un sondage réalisé par la société de gestion des dépenses Chrome River, 54 % des entreprises affirment qu'elles n'ont pas intégré Airbnb, HomeAway ou VRBO comme options d'hébergement dans leurs politiques de voyage - et n'ont aucun plan pour le faire.



Environ 25 % des entreprises ont déclaré qu'elles ont des politiques régissant le partage de chambre et 25 % ont déclaré qu'elles prévoient ajouter des politiques régissant Airbnb dans l'avenir.



Une entreprise sur trois préfère que les voyageurs d'affaires séjournent à l'hôtel, 18% exigent un séjour à l'hôtel dans la mesure du possible et 45% se moquent que les employés restent à l'hôtel ou dans un autre type d'hébergement.



3% des entreprises interdisent aux employés de séjourner dans des propriétés non hôtelières, et seulement 1 % ont déclaré qu'elles préféraient que les voyageurs d'affaires restent à Airbnb et dans d'autres propriétés en partage de chambre.