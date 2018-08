Les voyageurs d'affaires prêts à payer de leur poche pour faciliter leurs déplacements

Cette étude réalisée aux Etats-Unis révèle que les avantages tels que les surclassements d'hôtel et de sièges d'avion ou l'accès au Wi-Fi plus rapide sont populaires auprès des voyageurs d'affaires qui se disent prêts à payer de leur poche pour obtenir ce confort supplémentaire.



Pour Erika Moore, vice-présidente de Travelport, " L'enquête suggère que les pratiques habituelles en matière de voyages d'affaires peuvent ne pas répondre aux attentes des voyageurs d'affaires lorsqu'ils sont sur la route. "



Toujours selon ce sondage, 70% des voyageurs ont déclaré qu'ils seraient prêts à fournir leurs données personnelles en échange d'annonces personnalisées qui les concernent lorsqu'ils réservent des voyages d'affaires en ligne.



Les voyageurs ont également précisé que le choix d'une compagnie aérienne pour les voyages d'affaires était fondé sur la commodité. 48% des personnes consultées ont pour priorité des facteurs tels que les heures de départ et d'arrivée des vols, ainsi que les vols directs. Seulement 12 % ont déclaré que les économies de coûts pour l'entreprise et le maintien d'un équilibre travail/vie privée ont de l'importance lors de la réservation de vols.



Les voyageurs qui travaillent veulent aussi plus de flexibilité et d'options. Près de 100 % ont indiqué qu'ils suivaient les politiques de l'entreprise, mais qu'ils aimeraient avoir plus de contrôle et de flexibilité sur les réservations et le classement des notes de frais.



Cette constatation reflète d'autres sondages qui ont révélé que les voyageurs d'affaires cherchent à mieux contrôler leur expérience lorsqu'ils voyagent.



Les voyages d'affaires qui sont encore largement considérés comme un avantage par les employés. 40% indiquent qu'ils aimeraient travailler pour une entreprise leur demandant de voyager fréquemment.