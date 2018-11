Les voyageurs d'affaires travaillent trop

Les voyageurs d'affaires en font trop pendant leurs déplacements. 63% d'entre eux disent qu'ils se sentent même obligés de consacrer ces quelques précieuses heures de temps libre au travail, comme le réseautage ou la préparation de réunions. En plus du manque de temps, les 2 000 voyageurs d'affaires interrogés ont cité la séparation de la famille, les tracas de l'aéroport et le fait de vivre dans des valises comme étant les principales causes de stress sur la route.



Qu'est-ce que les voyageurs d'affaires apprécient dans leur travail ? La possibilité de voir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et d'accumuler des points de récompense a été fréquemment citée. Les guerriers de la route aiment aussi essayer les restaurants locaux et explorer les destinations quand ils ont le temps de le faire, selon l'enquête.



Les voyageurs d'affaires ont cité dix secrets pour un voyage réussi :



Soyez prêt

Soyez flexible / suivez le rythme

Croyez en vous et soyez positif

Attendez-vous à l'inattendu

N'insistez pas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur l'affaire qui vous occupe.

Profitez de l'aventure

Continue de sourire

Préparez intelligemment

Planifiez à l'avance

Travailler dur