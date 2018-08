Les voyageurs redoutent plus la perte d'une valise que les turbulences

Les voyageurs français sont en général plus inquiets de prendre l’avion que de partir en vacances à l’étranger, de perdre leur valise, de prendre le mauvais vol ou encore de tomber malade. Une inquiétude pourtant infondée puisque dans la réalité, ce genre de scénarios n’est arrivé qu’à une personne sur six.



62% des voyageurs interrogés dans le cadre de cette enquête avouent avoir des inquiétudes au moment de prendre l'avion.



Voici le top 5 des angoisses des passagers :



Perdre ma valise - 56%



Être assis à côté d’un passager désagréable - 49%



Turbulence - 33%



Prendre le mauvais avion - 25%



Être malade en avion - 23%



Lorsqu’on leur demande s’ils se sont déjà retrouvés face à une de ces situations, seulement 16% ont répondu "oui". Afin de justifier leurs inquiétudes, la majorité a répondu "l’avoir vu dans un film" et 20% évoquent avoir lu dans un journal ce type de mésaventure.