Les voyageurs veulent plus de numérique pour faciliter leurs déplacements

Basée sur 10 408 réponses provenant de 145 pays, cette enquête mondiale de l'Iata donne un aperçu de ce que les passagers aimeraient tirer de leur expérience de voyage aérien. Grâce aux réponses obtenues,il est possible d'établir une liste de priorités pour les voyageurs.Ces derniers souhaitent, dans l'ordre:Des informations en temps réel sur les trajets transmises à leurs appareils personnels; l'identification biométrique pour faciliter leurs processus de voyage; l'automatisation d'un plus grand nombre de processus aéroportuaires; un temps d'attente de moins de 10 minutes à la sécurité/immigration; le suivi des bagages tout au long de leur voyage et, enfin, une intervention humaine quand les choses tournent mal.Cette étude est consultable dans son intégralité (en anglais) sur le site internet de l'Iata