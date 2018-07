Les voyageuses d'affaires courent beaucoup plus de risques que les hommes

Les voyages dans certains pays, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles ou les enlèvements ont été signalés comme étant les principales préoccupations en matière de sécurité pour les femmes voyageuses.

" Bien que cette étude ait révélé que les acheteurs de voyages se préoccupent de la sécurité des femmes voyageuses d'affaires, seulement 18 % des politiques de voyage traitent spécifiquement de la sécurité des femmes ", a déclaré Christle Johnson, présidente de la GBTA. " En tant qu'industrie, nous devons faire plus pour assurer la sécurité de nos guerrières de la route, d'autant plus que les femmes représentent une part de plus en plus importante de notre population de voyageurs d'affaires. ".



La plupart des acheteurs de voyages,61%, affirme qu'il est important de tenir compte de la sécurité des femmes au moment de choisir les fournisseurs d'hébergement. En fait, 63 % croient que l'emplacement du logement est une préoccupation lorsque les femmes voyagent pour affaires et 54% disent que le type de logement est également une préoccupation. Malgré cela, moins de la moitié (44 %) disent que leurs entreprises recommandent des chambres adaptées aux femmes ( doubles serrures, troisième étage ou plus et sécurité 24 heures sur 24).



Cette étude a pour but de sensibiliser les femmes voyageuses aux risques qu'elles courent, leur apporter l'attention qu'elles méritent et entraîner des changements et des améliorations dans les communautés d'acheteurs et de fournisseurs.