Level a un nouveau Directeur Général

Vincent Hodder va quitter son poste de directeur de la stratégie chez Flybe pour devenir le directeur général de Level.



Il compte plus de 25 années d'expérience acquises au sein de compagnies aériennes dont des low-cost comme Jetstar et VivaAerobus.



Vincent Hodder est titulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Melbourne et d'un MBA de la Melbourne Business School. Il parle aussi couramment l'espagnol.