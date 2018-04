Level, les Antilles en promo

Au départ de Paris Orly, Level propose 4 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre dès le 3 juillet, et 3 vols par semaine à destination de Fort-de-France à partir du 3 septembre 2018. Dès le 4 novembre, ces deux destinations seront desservies à raison de 5 vols par semaine.



Pour mémoire, la classe Premium de la filiale d'IAG donne accès à des comptoirs d’enregistrement dédiés et à un embarquement prioritaire. Les 21 passagers de la cabine Premium bénéficient également gratuitement d’une franchise de 2 bagages enregistrés en soute en plus d’un bagage cabine, d’un repas complet, du choix gratuit du siège et d’une sélection des plus récents films, sur un écran individuel haute définition de 12 pouces.



Le tarif promo est soumis à condition. Il s’applique sur les liaisons en basse saison (départs entre le 16 août et le 14 décembre, retours entre le 3 septembre et le 14 décembre). Le prix d’appel pour la haute saison est de 796€ aller-retour (départ entre le 3 juillet et le 15 août, retour entre le 12 août et le 2 septembre).