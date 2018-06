Lisbonne devance Paris et Barcelone comme destination Mice

Le Top Villes et pays pour 2018

Pro Sky confirme que la ville gagnante de l'édition 2018 est Lisbonne. La capitale portugaise devance Paris et Barcelone. Côté villes, Rome et Berlin sont les plus citées.



Pour l'année 2018, en terme de pays, la France reste attractive tout comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Croatie.