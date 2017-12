Location d'espaces de travail : et pourquoi pas ?

En matière de location ponctuelle d'espaces de travail, les possibilités sont nombreuses : bureaux individuels privés, bureaux partagés, coworking, salles de réunions, salles de formations et de séminaires... Une offre « très atomisée » qu'il n'est pas toujours simple de gérer pour les entreprises lorsqu'il s'agit de trouver un desk ou une salle de réunion pour leurs collaborateurs en situation de mobilité. C'est pour cela que les plateformes se révèlent être de véritables comparateurs d'offres et de prix très efficaces. Chacun peut désormais trouver en quelques clics le service qui convient le mieux à ses besoins et son budget, alors qu'auparavant des utilisateurs temporaires ne trouvaient pas facilement d'espaces réservables en ligne.



A l'inverse, des entreprises proposent elles-mêmes la location de bureaux ou de salles pour amortir leurs coûts immobiliers. Ces « providers » dont les espaces ne sont pas totalement remplis, donc pas rentabilisés, peuvent même décider de louer à la dernière minute et être mis en relation avec des utilisateurs « seekers » au tout dernier moment.



Pour faire se rencontrer ces deux besoins, des plateformes de mise en relation existent désormais. L'idée est de s'inspirer du principe des sites de réservation de voyages, de chambres d'hôtel ou de nuitées chez l'habitant tels Booking ou encore Airbnb, et l'appliquer au marché de la location d'espaces de travail et de salles de réunion.



Ces nouvelles offres collaboratives ont le mérite de simplifier grandement la vie des entreprises, et surtout des collaborateurs, qui ont l'assurance de trouver un espace disponible et de s'y rendre dans la foulée. D'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de savoir, plusieurs jours à l'avance, que l'on aura besoin d'une salle de travail tel jour, à telle heure, dans tel lieu.



Un besoin de souplesse d'un côté, et d'optimisation des taux de remplissage de l'autre, qui n'a pas échappé à ces nouveaux acteurs de la location d'espaces, qui proposent désormais des offres parfaitement adaptées aux nouveaux modes de travail, plus digitaux et flexibles que jamais.



Entreprises, utilisateurs « seekers » ou loueurs « providers », tout le monde y trouve son compte !