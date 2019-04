Location de voiture: Avis lance sa nouvelle appli en Europe

Après le succès rencontré aux Etats-Unis et en Australie, les nouveaux services de l’Avis App sont désormais disponibles dans des villes clés en Europe telles Paris, Londres, Berlin, Madrid.



En France, une cinquantaine d’agences bénéficient de l’Avis App dont les aéroports de Paris Orly, Lyon Saint Exupéry, Nice Côte d’Azur ou encore Paris Gare de Lyon. L’objectif à terme sera d’étendre les services Avis App à l’ensemble du réseau Avis en France et en Europe dans les mois à venir.



La nouvelle Avis App est disponible pour les portables équipés iOS et Android.