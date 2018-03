Logis de France travaille pour les groupes

Logis lance cette offre “Affaires & Groupes” avec une page dédiée sur son site logishotels.com . Il y rassemble des solutions pour toutes les typologies de clientèles en groupe : soirée Étape pour les VRP, journée d’étude ou séminaire, séjours en groupe, stop lunch… Quelques-unes de ces prestations existaient déjà et ont fait leurs preuves : la soirée Etape, par exemple, a vu son chiffre d’affaires progresser de 10% en 2017 et représente plus de 900 000 nuitées fidélité en 2017.Deux offres font leur apparition :• l’offre “Stop Lunch Logis” pour les groupes de plus de 10 personnes qui souhaitent se restaurer dans un cadre convivial et authentique avec une cuisine savoureuse mettant à l’honneur des plats fait maison, toujours issus des produits du terroir sublimés par les Chefs Logis.• l’offre “Groupes&Circuits” pour les groupes de plus de 10 personnes qui souhaitent organiser un séjour à la carte pour une étape ou pour un circuit personnalisé.Deux avantages : un interlocuteur unique suivra le dossier à la centrale de réservation Logis pour un séjour 100% personnalisé et un des voyageurs est en gratuité toutes les 20 personnes.