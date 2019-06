Loi d’orientation des mobilités : Sodexo et Klaxit créent le Pass Mobilité Durable

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a été votée par l’Assemblée Nationale ce mardi 11 juin et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Nombreuses sont les directives prises par cette nouvelle loi et parmi elles figure le "forfait mobilité durable", qui permettra aux employeurs de participer aux frais de transports de leurs salariés entre leur domicile et leur entreprise. Cette mesure concerne aussi bien le covoiturage que les transports en commun et les déplacements à vélo, et se limitera à 400 euros par an.







Dans ce contexte, les sociétés Sodexo et Klaxit annoncent qu’elles mettent en place dès à présent un Pass Mobilité Durable pour le covoiturage. Il s’agit d’un compte préchargé que le passager pourra utiliser pour payer le conducteur. Le paiement sera enregistré par l’application Klaxit, ce qui permettra aux employeurs de suivre en temps réel la consommation des salariés, et simplifiera ainsi la nouvelle gestion imposée par la loi. Par la même occasion, Klaxit souhaite inciter au covoiturage, pratique permettant un gain de 450 euros annuels en pouvoir d’achat, indique la société à nos confrères de L'Économie et l'Entreprise. La société précise également que l’employeur pourra réaliser 106 euros d’économie par an et par salarié. Le Pass Mobilité Durable est disponible dès à présent avec un plafond d’exonération fixé à 200 euros pour la fin 2019, puis à 400 euros dès début 2020, au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Sodexo et Klaxit, partenaires depuis 2018, indiquent que le Pass Mobilité Durable est une première étape dans leurs projets pour le marché du trajet entre domicile et travail.