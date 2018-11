Loi martiale en Ukraine : le Quai d'Orsay appelle à la vigilance

La loi martiale est rentrée en vigueur pour une durée de 30 jours, dans dix régions d’Ukraine : Odessa, Mikolaïv, Kherson, Zaporijjia, Lougansk, Donetsk, Soumy, Kharkiv, Tchernihiv, Vinnytsia.



L'acte promulgué ce 28 novembre vise à renforcer les pouvoirs de police des autorités administratives et militaires.



Le Quai d'Orsay met en garde les voyageurs "l’application de la loi martiale pourrait affecter les conditions de déplacement dans les régions concernées. Les ressortissants français sont invités à faire preuve de vigilance et à éviter tout rassemblement dans l’ensemble du pays".



Par ailleurs, il est formellement déconseillé de se rendre à proximité de la ligne de contact dans le Donbass et déconseillé, sauf raison impérative, de se rendre en Crimée.



Les tensions entre l'Ukraine et la Russie se sont intensifiées après un incident armé entre des navires des deux pays au large de la Crimée, dimanche dernier.