Londres-Heathrow : L’hôtel Hilton Garden Inn est ouvert

L'hôtel Garden Inn est un établissement de 14 étages, situé dans le Terminal 2 de l'aéroport de Londres-Heathrow. Il propose 369 chambres, dont 23 chambres familiales et 10 suites offrant un coin salon attenant avec un canapé-lit et un téléviseur HD de 55 pouces. L'hôtel offre également un centre d'affaires ouvert 24 heures sur 24, une salle de sport à la pointe de la technologie et The Shop, un espace de vente au détail accessible en tout temps. De plus, pour les professionnels des réunions et des événements, l'hôtel dispose de cinq salles de réunion high-tech, la plus grande pouvant accueillir jusqu'à 65 personnes. Les invités peuvent également dîner au restaurant de l'hôtel, The Apron, ou visiter le Runway Bar sur le toit.





Le Hilton Garden Inn est le premier hôtel de l'aéroport d'Heathrow à offrir aux clients un accès direct au Queen's Terminal via une passerelle.