Londres Luton désigné pire aéroport de Grande-Bretagne

L'association britannique de consommateurs Which? a interrogé plus de 11 000 membres sur leur expérience des aéroports britanniques au cours de l'année dernière, avec des notations pour les files d'attente au dépôt des bagages, l'enregistrement, la sécurité et le contrôle des passeports, ainsi que les installations de récupération des bagages, la gamme et les prix des aliments et des points de vente au détail, les sièges des clients, les toilettes et le personnel.



L'aéroport de Luton a reçu une note globale de 35 % seulement, ce qui le place au bas de la liste des grands aéroports (ceux qui accueillent plus de 10 millions de passagers par an), et avec une note inférieure à celle du petit aéroport le moins bien placé (Aberdeen - avec une note de 49 %).



Réaction de Nick Barton, PDG de l'aéroport de Londres Luton, "Which? a interrogé 521 de ses abonnés qui ont transité par l'aéroport entre mai 2017 et mai 2018, soit 0,003 % de tous les passager. Au cours de cette période, nous avons connu des changements importants, investissant 160 millions de livres sterling (177 millions d'euros) dans le réaménagement de l'aéroport afin d'augmenter la capacité et de transformer l'expérience des passagers."



L'aéroport a récemment ouvert 30 nouveaux magasins et restaurants et a prévu d' ajouter près d'un millier de nouveaux sièges dans l'aérogare.



Dans la catégorie des grands aéroports, Heathrow T5 a reçu la note la plus élevée (63 %), suivie de Birmingham (61 %), Heathrow T2 (60 %), Edimbourg (59 %) et Gatwick's North Terminal (57 %).