Londres: Uber condamné en Appel à considérer ses chauffeurs comme des salariés

Les juges ont estimé qu'il y avait un " degré élevé de fiction " dans le libellé de l'accord type entre Uber et ses conducteurs, qui, selon eux, sont des entrepreneurs indépendants ayant peu de droits en matière d'emploi.



Bien que la décision ne s'applique pas aux employés à l'extérieur du Royaume-Uni, l'affaire sera suivie de près par des avocats dans les nombreuses juridictions à travers le monde où Uber a réussi à perturber les opérations de taxi sous licence.



Uber a déclaré qu'il contesterait la dernière décision devant la Cour suprême après avoir reçu l'autorisation de le faire.



L'un des principaux syndicats britanniques qui soutenait les chauffeurs à l'origine de la plainte, l'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) estime que " Uber devrait simplement accepter le verdict et cesser d'essayer de trouver des failles qui privent les gens de leurs droits durement acquis et de leur salaire durement gagné ."