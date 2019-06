Londres : Une application pour réserver un lieu de travail… dans un restaurant

Réserver un lieu de travail dans un restaurant londonien via une application, ce sera possible dès le 10 juin. Le groupe de restaurants D & D, qui veut assurer l’ouverture de ses établissements toute la journée, propose aux « travailleurs » de savoir quels restaurants ont des places disponibles. Ils peuvent ainsi réserver une table de restaurant depuis l’application Workroom, table qui momentanément aura une fonction de bureau. Cinq restaurants londoniens seront disponibles sur l’application: 100 Wardour St, Bluebird Chelsea, Bluebird City, Fiume et Radici. Les modes de paiement seront multiples. Le paiement pourra se faire à l’utilisation et une carte journalière de 10 livres sterling sera également proposée. Des forfaits de trois, cinq ou dix passages seront également proposés aux prix respectifs de 25, 50 et 75 livres sterling. Sur place, le groupe promet "une connexion wi-fi rapide et de nombreuses prises de courant". Il sera également possible de commander à boire ou à manger.



Pour Des Gunewardena, co-fondateur de l’application, cette initiative répond aux nouvelles habitudes des clients : "Un grand nombre de personnes utilise nos espaces de restauration pour travailler. L’équipe du restaurant n’apprécie pas que le client prenne une table pour une période prolongée et ne dépense pas assez pour justifier son séjour". Il précise également que le lancement de l'application pourrait "attirer un nouveau public qui n'avait jamais visité les restaurants auparavant".